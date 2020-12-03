«السوشيال ميديا والدراسة والعمل».. طرق معز مسعود للإيقاع بالجميلات

بعد الكثير من الشائعات التى طالت الداعية معز مسعود، والفنانة حلا شيحا، خرج الثنائى عن صمتهما اليوم 2 ديسمبر، حيث أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية معز مسعود، عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث أهدى لها أغنية بعنوان "المقاتل"، مع عدد من الكلمات المؤثرة، لتصبح حديث التواصل الاجتماعى.

معز مسعود

ماذا كتب معز مسعود للفنانة حلا شيحة عبر السوشيال ميديا؟ كتب لها، عبر حسابه على إنستجرام: "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن"، ومن ثم ردت عليه حلا بإعادة نشر الأغنية، قائلة: "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

"الدراسة" طريقه فى زواجه الأول وأعجب الداعية معز مسعود كانت، بفتاة اسمها "سارة" في عام 2003، وقرر الزواج منها، فى حفل زفاف حضره الأهل وبعض الأصدقاء المقربين، ولم يكن هناك أى معلومات عن حبهما، سوى أن الثنائى كانت تجمعهما صلة قرابة، وارتبطا سويًا بعدما كان يدرسان معًا فى احدى الجامعات الأمريكية، كما أنها عرف عنها حصولها على لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية حينها.

رسائله لـ"بسنت نور الدين" عبر تويتر

وهى الزيجة الثانية له، إذ أن قصة زواجه من المرشدة السياحية بسنت نور الدين، كانت حديث التواصل الاجتماعى، فهى نجمة السوشيال ميديا، تخصصت في عرض مقاطع فيديو عن مصر وجمال أماكنها وتاريخها، ومن أبرز الصفات التى جذبت بسنت نور الدين للداعية معز مسعود، كلماته المنمقة والمؤثرة لها، حيث سبق وكتب لها عبر حسابه الشخصي "تويتر"، غازل فيها المرشدة السياحية: "جميل أن تعيد اكتشاف تاريخ بلدك وجمالها نتيجة جهد يستحق الاحترام، سعيد بفيديوهات بسنت نور الدين"، وبعد شهور تفاجأ جمهورهما بزواجهما عام 2017، وهو الزواج الذي لم يدم كثيرا، 6 أشهر فقط لتنتهى بالانفصال.

شيري عادل