رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملات اعتقال عشوائية مستمرة بتركيا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:48 ص
السلطات في تركيا
السلطات في تركيا
هدير سند
طباعة
ما زالت السلطات في تركيا مستمرة في حملات الاعتقال العشوائية، ضد حركة الخدمة مسئولية بذريعة تدبير انقلاب عام 2016 وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

واعتقلت الحكومة التركية 63 مشتبهًا بهم من أصل 82 بتهمة استخدام هواتف عمومية، ضمن حملة أمنية في صفوف الجيش والشرطة في 39 مدينة مركزها إزمير.

وتضمنت الاعتقالات 41 مشتبها به تم فصلهم من وظائفهم ضمن حملة أمنية توجه منذ عام 2013 ضد من يزعم انتماءهم لحركة الخدمة في صفوف الجيش والشرطة في 39 مدينة مركزها إزمير.

وفي إطار التحقيقات التي تجريها نيابة إزمير، بدأت قوات الأمن حملات باعتقال 82 مشتبها بهم من بينهم 70 موظفا جميعهم يحملون رتبة ضابط صف، على خلفية مزاعم إجرائهم اتصالات هاتفية عبر هواتف عمومية مع قادة منظمة فتح الله كولن، وفق بيان.

وتبين أن 60 شخصا من بين المشتبه بهم يعملون بقيادة قوات الدرك، بينما يعمل 16 من المشتبه بهم في قيادة القوات البرية ويعمل 5 من المشتبه بهم في قيادة القوات الجوية ويعمل أحد المشتبه بهم في قيادة القوات البحرية.

وفي ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أنقرة بالتعاون مع قيادات القوات البرية والجوية تم إرسال الأدلة إلى الوحدات المعنية لبدء إجراءات فصل 848 فردًا من أفراد الطواقم العسكرية، من بينهم عقداء ومقدمون ورواد، بتهمة ارتباطهم بحركة الخدمة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تطبق من اليوم.. مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمقاهي

إخلاء سبيل سلمى الشيمي والمصور

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«جوجل» يحتفى باليوم الوطنى للإمارات

تلقيح العاملين فى مجال الرعاية الصحية خلال 3 أسابيع بأمريكا

لجنة استشارية أمريكية: لقاح كورونا يجب أن يُعطى أولًا للمسنّين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 2-12-2020

أيام زمان

حكاية تاجر الأقمشة الذى اتهم محمود المليجى بسرقة فيلمه

مأساة سعاد حسنى (6)| عاشت طفولة بائسة ورفضت الزواج من رجل مسن

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

ورثة آل الشيخ بضيافة مكتبة مصر الجديدة.. غدًا

افتتاح معرضى «رؤى» و«تكامل الروح» بمركز الجزيرة للفنون

العربية للعلوم تطرح رواية شاهد من إشبيلية

«الرسائل الأخيرة لـ ياكوبو أورتيس» جديد المترجم معاوية عبدالمجيد