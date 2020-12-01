معرض الأوبرا للكتاب يستعد لغلق أبوابه وسط حضور متوسط

يختتم معرض دار الأوبرا المصرية للكتاب، مساء اليوم، فعالياته بساحة مسرح الهناجر، وسط تواجد متوسط من قبل الجمهور وعشاق القراءة الذي سمح لهم بالدخول مجانًا.وامتدت أيام المعرض الذي كان من المقرر انتهاؤه الأحد الماضي إلى اليوم بعد تعليق العمل بالمعرض أيام 25 وحتى 27 من الشهر الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية وتم استئناف العمل من يوم 28 حتى اليوم كآخر أيام المعرض بالأوبرا.وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب المعرض الخميس 19 من نوفمبر الماضي بساحة مسرح الهناجر على مساحة 850 مترًا مربعًا، بمشاركة 32 دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة ومنها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب.