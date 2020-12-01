محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.وتابعت المحافظ معدلات تنفيذ محطتي صرف صحي السواحل والكاشف الجديد المقرر افتتاحها خلال الشهر الجارى، وأيضًا محطة معالجة شطا والتى تُعد من أكبر المشروعات بقطاع الصرف الصحي، إذ بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع ٩٥٪، ومن المقرر افتتاحه خلال مارس القادم، هذا بالإضافة إلى محطتى صرف صحي الركابية وشط جريبة ومحطتى رفع أم الرضا القديمة والجديدة، حيث سيتم افتتاحها آخر يونيو 2021 وفقًا للبرامج الزمنية المحددة مسبقًا.وقد أكدت المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع خزانات مياه رأس البر، والذى سيغطى احتياجات المدينة من مياه الشرب خاصة فى فصل الصيف، فضلًا عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء في تجارب التشغيل لمحطة مياه كفر سليمان خلال شهر.