ضبط شخص يروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدي خلالها استعداده لممارسة الفجور مقابل أجر مادى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وبمواجهته أقر بممارسة الفجور عبر شبكة الإنترنت مقابل أجر مادى.وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.