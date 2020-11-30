«الإحصاء»: 50% زيادة في طلاب الجامعات الخاصة خلال 5 سنوات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة سجل ارتفاعًا بنسبة 50% خلال آخر 5 سنوات، بعد أن قفز لـ207 آلاف طالب خلال عام 2019-2020 مقابل 138 ألف طالب خلال عام 2015-2016.واستحوذت جامعة 6 أكتوبر على الشريحة الأكبر من طلاب الجامعات الخاصة بعدد 24.9 ألف طالب، تليها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعدد 24.6 ألف طالب، ثم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بعدد 14.8 ألف طالب، وجامعة فاروس 14 ألف طالب، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 12 ألف طالب.كما بلغ عدد طلاب الجامعة الألمانية 10.8 ألف طالب، جامعة بدر 10.3 ألف طالب، جامعة سيناء 9.2 ألف طالب، جامعة المستقبل 9.1 ألف طالب.