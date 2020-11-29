«رجال الأعمال الأفارقة»: زيارة الرئيس إلى جنوب السودان لها ثمار إيجابية

ثمن الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنوب السودان، أمس السبت، واللقاءات التي جرت هناك.وأشار «الشرقاوي» إلى أن أهمية الزيارة في تناول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تهم البلدين وتخدم التوجه الإقليمي والقاري، مشيرًا إلى أنه كان لتأكيد الزعيمان على أهمية دعم التبادل التجاري بين البلدين بالغ الأثر الإيجابي على كل المتابعين لهذا الحدث المهم، والذي أكد أن مصر قادرة على تدعيم العمل التجاري في جنوب السودان، وتنفيذ مشروعات زراعية وخدمية وتدريبية مشتركة.وأكد أن الجمعية بأعضائها من رجال وسيدات ورواد الأعمال والخبراء والمهنيين، تقف خلف القيادة السياسية في هذا الملف الإستراتيجيي المهم، وأن هناك تواصلًا دائمًا مع محمد قدّح، السفير المصري بجنوب السودان، الذي يُقدم كل العون في هذا الصدد، والإشراف والتنسيق التام مع السفير أسامة شلتوت، مدير إدارة السودان بالخارجية المصرية؛ من أجل تكثيف التواصل وتوسيع آفاق التعاون وتصحيح وتصويب الرؤى وعرض وتبادل الفرص التجارية والاستثمارية المختلفة بين البلدين.