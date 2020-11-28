ضبط 2305 قضية خلال أسبوع

نجح رجال قطاع الأمن العام خلال أسبوع، في ضبط 2305 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة- حيازة مواد مخدرة، بالإضافة إلى ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 8 متهمين ارتكبوا 4 وقائع.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.