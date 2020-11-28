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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الهند تشكر البرلمان الليبى لإطلاق سراح العمال المختطفين

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:48 ص
يوسف العقوري
يوسف العقوري
عبير سليم
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توجه سفير الهند لدي ليبيا بونيت روي كوندال، الجمعة، برسالة شكر إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري؛ تقديرًا للمجهودات التي بذلتها لجنة الشؤون الخارجية بالتعاون مع الجهات المختصة لإطلاق سراح مجموعة من العمال الهنود الذين تم اختطافهم بمنطقة "الشويرف".

بحسب ما ورد عن الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الليبي، فقد أعرب العقوري من جهته، عن سعادته لإطلاق سراح المختطفين الهنود وعودتهم إلى ديارهم، مؤكدًا على حرص لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على متابعة أوضاع الجاليات الأجنبية في ليبيا وتقديم المساعدة لهم.

وقال العقوري، إن تلك الأفعال المشينة لا تسقط بالتقادم وسيطال القانون من يقف ورائها عاجلا أو آجلا، كما أكد حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع جمهورية الهند في جميع المجالات.

وكانت الهند، طلبت في أكتوبر الماضي، عبر سفارتها في تونس، من السلطات الليبية في طرابلس، والمنظمات الدولية الموجودة هناك، مساعدتها في إنقاذ 7 عمال من مواطنيها اختطفهم مجهولون الشهر الماضي.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، في تصريحات لصحف محلية أن نيودلهي تبذل كل ما بوسعها من جهود، وتتابع عن كثب مسألة اختطاف مواطنيها في ليبيا، من أجل تأمين إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.

وكشف أنوراغ سريفاستافا، المتحدث باسم دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، حينها، عن أن الحكومة على اتصال مستمر مع عائلات المختطفين.

وأكدت أنها تبذل جهودا حثيثة، بالتشاور والتنسيق مع السلطات الليبية ورب عمل العمال من أجل إطلاق سراح المختطفين.

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