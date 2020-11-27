رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 27-11-2020

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:58 ص
القطارات
القطارات
هبه محمد
طباعة
يقدم لكم "الدستورمواعيد القطارات اليوم الجمعة 27-11-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، تستمر جهود وزارة النقل وهيئة السكك الحديد في تقديم كل ماهو جديد وأفضل للركاب، في ظل أزمة فيروس كورونا.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 27-11-2020 في القاهرة وجميع المحافظات


تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 27-11-2020:

موعد قطار رقم 1143 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مميز

يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

موعد قطار رقم 935 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مكيف

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

موعد قطار رقم 1935 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مكيف

ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة اليوم الجمعة 27-11-2020:

موعد قطار رقم 956 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مختلط

يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

موعد قطار رقم 954 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مختلط

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

موعد قطار رقم 966 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

موعد قطار رقم 586 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مختلط

ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

موعد قطار رقم 948 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

موعد قطار رقم 662 اليوم الجمعة 27-11-2020 - ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

موعد قطار رقم 268 اليوم الجمعة 27-11-2020 - ركاب

يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

موعد قطار رقم 1116 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مكيف

يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

موعد قطار رقم 12 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مميز

يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

موضوعات متعلقة

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 26-11-2020

لأول مرة.. قرينة السيسي تكشف تفاصيل لقائهما الأول

معرفة مواعيد امتحانات نصف العام 2021 ورابط متابعة الغياب

مصطفى غربال حكما للنهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الصور

image description

أمطار رعدية فى دمياط (صور)

image description

صناع الأغنية في عزاء الموسيقار طارق عاكف

image description

محافظ دمياط تتابع شفط تجمعات مياه الأمطار

image description

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات

image description

وحدة «تطوير المشروعات» تصل جامعة أسيوط لتسليم مشروعات بـ5 مليون

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

لأول مرة.. قرينة السيسي تكشف تفاصيل لقائهما الأول

إنفوجراف

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 27-11-2020

توتنهام يفوز على لودوجوريتس برباعية فى الدورى الأوروبى

استطلاع: 75% من الألمان يعتزمون تقييد مخالطتهم في عيد الميلاد

اشتباكات بين الشرطة الأرجنتينية ومشيعي مارادونا قبل مراسم دفنه

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري»: نسعى لتوثيق عناصر الفن الإسلامي

«حماد»: فكرة النفي عند «ماركيوز» أوسع من المفاهيم المرتبطة بحركات التمرد

«عبد الحميد»: كتاب حسن حماد يجمع بين الاهتمام الفلسفي والجمالي

بدء مناقشة «هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر» بمؤسسة بتانة