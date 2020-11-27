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مواعيد القطارات اليوم الجمعة 27-11-2020 في القاهرة وجميع المحافظات

مواعيد القطارات المميزة اليوم الجمعة 27-11-2020:

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 27-11-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، تستمر جهود وزارة النقل وهيئة السكك الحديد في تقديم كل ماهو جديد وأفضل للركاب، في ظل أزمة فيروس كورونا.تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 27-11-2020:موعد قطار رقم 1143 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مميزيبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.موعد قطار رقم 935 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مكيفيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.موعد قطار رقم 1935 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مكيفويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.موعد قطار رقم 956 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مختلطيتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.موعد قطار رقم 954 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مختلطيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.موعد قطار رقم 966 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مختلطيبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.موعد قطار رقم 586 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مختلطينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.موعد قطار رقم 948 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مختلطيبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.موعد قطار رقم 662 اليوم الجمعة 27-11-2020 - ركابيبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.موعد قطار رقم 268 اليوم الجمعة 27-11-2020 - ركابيبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.موعد قطار رقم 1116 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مكيفيبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.موعد قطار رقم 12 اليوم الجمعة 27-11-2020 - مميزيتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.