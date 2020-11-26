رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مؤسسة تهدي فتاة الدليفري بأسيوط «موتوسيكل» لتسهيل مهمتها

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:10 م
عبير فاروق مراد
عبير فاروق مراد
محمد الشريف
طباعة
أهدت عبير فاروق مراد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفاروق للتنمية بأسيوط، موتوسيكل إلى شهد محمد "فتاة الدليفري" التي اشتهرت على السوشيال ميديا بعد تداول صورها وهي تقود دراجة هوائية وتعمل في مجال توصيل الطلبات وتواجه عددا من العادات والتقاليد في الصعيد من أجل توفير مصدر دخل لها.

واستقبلت عبير فاروق الفتاة في مقر المؤسسة وأثنت على جرأتها وفكرتها ودعمتها بشكل قوي وطالبت المرأة الصعيدية والمرأة بشكل عام بالبحث عن مكانة لها في سوق العمل.

وتعرف عبير عن تقديم خدماتها لأهلها منذ فترة طويلة ممتدة لسنوات، فهي حالة متفردة تحدث عنها الشعب الأسيوطي، رأت صيدلانية من محافظة أسيوط، أن تعليم السيدات هو أبسط حقوقهن وأعطتهن الحق في ذلك من خلال تنفيذ مبادرة فتح فصول لمحو أمية السيدات والفتيات بالقرى التابعة للمحافظة، لتضرب بذلك عصفورين هما توفير فرص عمل للفتيات اللاتي يدرسن في الفصول وكذلك تمحو أمية السيدات والفتيات الملتحقات بالفصول تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قامت عبير بتنفيذ مبادرة لتعليم الفتيات والسيدات في المناطق الأكثر أمية بمحافظة أسيوط، وذلك من خلال فتح 145 فصل محو أمية، بالقري والنجوع في مراكز محافظة أسيوط، لمحو أمية 2324 سيدة وفتاة بالمحافظة، حيث تم فتح 94 لمحو أمية 1504 سيدة وفتاة بمركز منفلوط، وفتح 25 فصلا لمحو أمية 393 سيدة وفتاة بمركز أبنوب، وفتح 22 فصلا لمحو أمية 352 سيدة وفتاة بمركز الفتح، وفتح 5 فصول لمحو أمية 75 سيدة وفتاة بمركز القوصية.

وتم تعيين 155 فتاة كمشرفات ومعلمات بها للتدريس للسيدات والفتيات بها بمقابل مادي مجز كنوع من أنواع توفير فرص العمل لهن.

تقوم عبير، بمتابعة الفصول بنفسها من خلال النزول للفصول في القرى ومناقشة السيدات والفتيات والسماع لأحاديثهن، وتشجيعهن على التعليم ومحو الأمية حتى لا يلجأن لمن يقرأ لهن والقضاء على الأختام واستخدام الإمضاء بدلا منها لحفظ حقوقهن.

ما فعلته الصيدلانية عبير جعلها مثالا يحتذى به من النساء المنتميات للصعيد، وجعلها حديث موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، وفخرا ودليلا علي ثقافة وتقدم ووعي فتيات الصعيد، وقد قامت الصيدلانية بتأسيس مؤسسة الفاروق للتنمية والتدريب والعمل الخيري، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية وتجهيز مشغل للسيدات والأرامل والأسر الأولى بالرعاية، وكذلك دعم خيرى لبعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
مؤسسة تهدي فتاة الدليفري بأسيوط «موتوسيكل» لتسهيل مهمتها
مؤسسة تهدي فتاة الدليفري بأسيوط «موتوسيكل» لتسهيل مهمتها
مؤسسة تهدي فتاة الدليفري بأسيوط «موتوسيكل» لتسهيل مهمتها
مؤسسة تهدي فتاة الدليفري بأسيوط «موتوسيكل» لتسهيل مهمتها
مؤسسة تهدي فتاة الدليفري بأسيوط «موتوسيكل» لتسهيل مهمتها
مؤسسة تهدي فتاة الدليفري بأسيوط «موتوسيكل» لتسهيل مهمتها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

مصدر بـ«التعليم» يعلن أعداد الإصابات اليومية بكورونا بمدارس القاهرة

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع شفط تجمعات مياه الأمطار

image description

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات

image description

وحدة «تطوير المشروعات» تصل جامعة أسيوط لتسليم مشروعات بـ5 مليون

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

الأكثر قراءة

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

مصطفى غربال حكما للنهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك

إنفوجراف

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

ولادة نادرة لشمبانزي في محمية طبيعية بغينيا

استطلاع: العاملون من المنزل في ألمانيا يستخدمون أجهزتهم الشخصية للعمل

«ديزني» تشطب 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

أيام زمان

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

«مكنش بتاع خمرة».. كواليس أول حوار مع الملكة فريدة زوجة فاروق الأول

سعاد حسني قتلت ولم تنتحر.. سر رفض السندريلا دعوة عمر الشريف للتخسيس

مقالات الرأي
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
ماجد حبته
ما وراء الإعراب عن القلق
المزيد

الثقافة

بدء مناقشة «هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر» بمؤسسة بتانة

سعيد توفيق: كان يجب على «حماد» استخدام الأسماء كما تنطق في لغتها

انطلاق الأسبوع السادس لمشروع أهل مصر بقصر عابدين

نادين عبد الحليم تستعرض فنها التشكيلي في ملتقى المبدعين