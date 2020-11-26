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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ300 مليون جنيه.. الموافقة على استكمال ازدواج طريق الزقازيق- أبوكبير

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:38 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم بحث تعزيز الاعتماد المالى المخصص لاستكمال أعمال رفع كفاءة وازدواج طريق الزقازيق- أبو كبير بتكلفة 300 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وأضاف أن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري حاليًا تقوم بأعمال ازدواج المسافة من فاقوس وحتى أبوكبير بطول 10 كم وبتكلفة 70 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 55%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر يونيو 2021، وذلك عقب لقائه مع اللواء مهندس كامل الوزير وزير النقل.

أوضح المحافظ أنه تمت الموافقة على إدراج المسافة من أبوكبير حتى ههيا بطول 14 كم بالخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالى 2021 - 2022، وكذلك إدراج ازدواج المسافة من ههيا حتى الزقازيق بطول 12 كم، بالخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي 2022- 2023.

قدم المحافظ الشكر إلى وزير النقل على تفهمه لمطالب محافظة الشرقية في قطاع الطرق ودعمه اللا محدود لاستكمال تنفيذ المشروعات الجارية بذلك القطاع الحيوي والمهم، والذي يمثل أحد العوامل الاستراتيجية لدفع عجلة التنمية وتنشيط حركة التجارة.

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