محفوظ قبيصى ينال الدكتوراه فى «الإعلام والترجمة» من جامعة فلوريدا

نال الإعلامي محفوظ قبيصي الكبير، مدير عام الترجمة بقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو سابقًا، درجة الدكتوراه في "الإعلام والترجمة" من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.ويُعد الدكتور محفوظ الكبير واحدًا من القيادات المشهود لها بالكفاءة؛ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجال الترجمة الإعلامية بمصر وعدد من الدول العربية، إذ عمل باتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى تقلد منصب مدير عام الترجمة بقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.كما عمل مستشارًا إعلاميًا بسلطنة عمان، ومستشارًا إعلاميًا للأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، بالإضافة إلى عمله بالعديد من وكالات الأنباء والصحف الأجنبية في مجال الترجمة الصحفية والإعلامية، والترجمة الفورية بالعديد من المحافل والمؤتمرات الدولية.