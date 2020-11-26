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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تدين استهداف الحوثيين لشركة أرامكو السعودية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:44 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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أدانت كوريا الجنوبية الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون على منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في سول، اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، تشوي يونج سام: «تعبر حكومتنا عن قلقها العميق فيما يتعلق بالهجوم الذي تم تدبيره ضد منشأة أرامكو النفطية، وندين أي عمل يعرض أرواح المدنيين أو البنية التحتية لإمدادات الطاقة العالمية للخطر».

وأعلن الحوثيون يوم الإثنين استهداف محطة توزيع لأرامكو في المملكة العربية السعودية بصاروخ مجنح، ما أسفر عن اندلاع حريق في خزان للوقود بمحطة بترولية شمال جدة.

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