حقيقة تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات بالمحافظات بسبب حالة الطقس

أعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدراسة في جميع مدارسها والجامعات وعدد من المصالح الحكومية غدا الخميس بسبب سوء الحالة الجوية وتوقعات بسقوط الأمطار الرعدية الغزيرة، حسبما أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بلغت نحو 7 محافظات في إطار الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

تعطيل الدراسة في 7 محافظات

وترصد "الدستور" في هذا التقرير قرار المحافظين بشأن تعطيل الدراسة في المحافظات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على سلامة أبنائها الطلاب والمعلمين والعاملين في الجهاز الإداري، حيث أعلنت محافظة القاهرة، قرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتعطيل الدراسة غدا بكافة مدارس المحافظة، في بيان صحفي، في جميع المدارس بعد دقائق من نفي القرار.

تعطيل الدراسة في الجيزة

كما أعلنت محافظة الجيزة قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتعطيل الدراسة- غدا الخميس- بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وجامعة القاهرة بالجيزة، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار المتوقعة في المحافظة، وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

تعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية

كما أعلنت محافظة الإسكندرية صدور قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمد تعطيل الدراسة إلى الغد، بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب"، بالإضافة إلى تعليق العمل في مديريات "التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري"

واستثنى المحافظ من قرار تعليق العمل في المديريات العاملين القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات، وذلك نظرًا لاستمرار حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها الإسكندرية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تعليق الدراسة في محافظة البحيرة

كما قررت محافظة البحيرة تعليق الدراسة غدا الخميس بقرار من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمين" بنطاق المحافظة، باستثناء القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات من ذلك القرار.

وأوضحت المحافظة أن تعليق الدراسة يأتي نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة الطقس السيئ وتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

تعليق الدراسة في محافظة دمياط

كما قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مد قرار تعليق الدراسة في جميع المدارس بالمحافظة إلى يوم غدًا الخميس، نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السيئ خلال هذه الفترة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت المحافظ أن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين باتخاذ أى قرار يتعلق بتعطيل الدراسة فى حال توقع سقوط أمطار غزيرة، تم إصدار هذا القرار على مدار اليومين نظرًا لما شهدته المحافظة من سوء الأحوال الجوية والتى بدأت اليوم الأربعاء، حفاظا على سلامة الطلاب.

مد تعطيل الدراسة في مطروح

كما أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرارًا بمد تعطيل الدراسة إلى غد الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة (طلاب ومدرسين)، بالإضافة إلى منح الموظفات اللاتي لديهن أطفال بسن الحضانة إجازة غدًا نظرًا لتوقع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بمحافظة مطروح.

تعطيل الدراسة في القليوبية

كما قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية غدا الخميس؛ نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئة التى تتعرض لها البلاد، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت المحافظة في بيان لها أنه هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس ومن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.