تعليق الدراسة غدا بكليات جامعة الأزهر

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، تعليق الدراسة غدا الخميس فقط، وذلك بالنسبة للطلاب، ما عدا الكليات التي بها امتحانات أو مناقشات علمية.

وأوضح بيان المركز الإعلامي أن قرار تعليق الدراسة، جاء طبقا لما قرره السيد اللواء محافظ القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة أن قرار تعليق الدراسة يطبق على كليات الجامعة في المحافظات التي تم تعليق الدراسة بها من خلال المحافظين.

وأضاف بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن المحاضرات الإلكترونية تجري غدا الخميس من خلال المنصات التعليمية طبقا لجدوال المحاضرات المعلنة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم دون تعليق أو تأجيل.