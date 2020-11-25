جامعة قناة السويس: فصل 24 طالبا بسبب عدم ارتداء الكمامة

قال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة عاقبت عددًا من المخالفين لقرار ارتداء الكمامات، حيث جرى فصل 11 طالبة، و13 طالبا، لمدة أسبوع، ومجازاة ثمانية موظفين في مدينتي الطلاب والطالبات، مع مضاعفة العقاب لموظفي مدينة الطالبات لتكرار نفس الخطأ.وتابع زكي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأربعاء، أن الجولة التفقدية تكون يومي الثلاثاء والأربعاء، لتوصيل رسالة بضرورة الالتزام، ولكن هناك أيضا رحمة بالطلاب لكي لا يؤثر هذا كثيرا على حضورهم في الكليات.وعن وجود حالات فيروس كورونا في الجامعة، أكد أنه لا توجد حالات، وهناك إجراءات مشددة للإجراءات الاحترازية، والجامعة تحملت 30 مليون جنيه لحماية الطلاب.