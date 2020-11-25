رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على عصابة أجنبية لسرقة رواد البنوك بالبساتين

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:31 م
متهمين
متهمين
نجلاء رفاعي
طباعة
أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابى أجنبى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب التتبع.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة البساتين مفاده تلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه، حال توقفها أسفل العقار سكنه وسرقة مبلغ مالى من داخلها عقب قيامه بسحب المبلغ من أحد البنوك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أن مستأجرها يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ومقيم بمحافظة الجيزة وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين يحملان ذات الجنسية.

بمواجهتهما قررا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب التتبع وكسر الزجاج، واعترفوا بارتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما وتم ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-11-2020 فى مصر

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

إحالة أوراق المتهمين بقتل «فتاة المعادي» للمفتي

الصور

image description

انطلاق مؤتمر موسع لكلية التربية الرياضية بأسيوط غدًا

image description

قريبا.. افتتاح مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدة التشخيص عن بعد «العيادة الذكية»

image description

إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية في دمياط

image description

إزالة عقار متهالك بعد نشوب حريق في دمياط

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

المتهمون بقتل «فتاة المعادي» داخل قفص الاتهام (صور)

الجيزة تعلق الدراسة بالفترة المسائية تحسبًا لهطول أمطار غزيرة

مصادر: 3 فرق بحث للكشف عن «شبكة سفاح الجيزة»

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم في استشكال حبس طليق الفنانة هالة صدقي

منوعات

علماء الآثار يكتشفون قاعدة معالجة لليشم يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 عام

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

9600 دولار سعر كمامة في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-11-2020

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
ماجد حبته
حرب فى الظلام!
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
المزيد

الثقافة

«قيم الشباب بين الواقع والسوشيال ميديا».. ندوة بالأعلى للثقافة

منتدى عفيفي مطر يناقش «مفيشْ رقمَ بيرد» لـ محسن محمد غدًا

بحضور وزيرة الثقافة.. أمسية بعنوان «مصر - إندونيسيا» اليوم

الإثنين.. ختام فعاليات معرض «فن الكم» بطلعت حرب