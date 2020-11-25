هالة السعيد أفضل وزيرة بجائزة التميز الحكومى العربية

فازت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجائزة أفضل وزيرة عربية، وذلك فى إطار جائزة التميز الحكومى العربية التى أطلقها دولة الإمارات قبل عام بالتعاون مع جامعة الدول العربية.وعقد حفل إعلان وتكريم الفائزين فى الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومى العربية برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة 5 آلاف جهة حكومية لاختيار أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم باستثناء الامارات من المشاركة للحيادية.وأرجع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي إلى التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقق قفزات مدروسة.