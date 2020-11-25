«عطية» يشدد على التزام أولياء الأمور بدفع مصروفات كتب رياض الأطفال والصفوف الأولى

حث محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الجميع على بذل مزيد من الجهد للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلبة.وشدد خلال بيان له، على متابعة غلق سناتر الدروس الخصوصية، والتأكيد على مديري العموم موقف سحب الكتب.وأكد مدير المديرية، على التزام أولياء الأمور بمصروفات الكتب الدراسية لرياض الأطفال والصفوف الأولى حيث أنها إجبارية، لافتا إلى أن المنظومة التعليمية الجديدة تتطلب استخدام التلاميذ للكتب ولابد من وجودها مع الطالب.وأشار إلى متابعة منظومة المنصات والقنوات التعليمية الرسمية التابعة للوزارة والمديرية والإعلان المستمر عنها ووضع جدولها وترددها باللافتات الإرشادية بالفصول والأماكن المختلفة.وأوضح أنه في حالة إنشاء الإدارات لقناة تعليمية ستكون تحت إشراف المديرية، وموجهي العموم والموجهين، الأوائل بحيث يتم مراجعة المادة العلمية وتكون مصححة ومدققة، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال تسليم أجهزة التابلت بالإدارات التعليمية.