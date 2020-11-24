نائب: إشادة صندوق النقد بنجاح الاقتصاد الوطنى دليل على النجاح

قال النائب حاتم المليجي إن اشادة صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، خاصة خلال أزمة كورونا تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، وأن خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي حققت نتائجها وتؤتي ثمارها.أشار المليجي، في بيان الثلاثاء، إلى التصريحات التي أدلى بها وزير المالية محمد معيط، التي قال فيها: إن هناك إشادات من كبرى المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري ونعمل وفق سياسات متزنة، موضحًا أن الحكومة كانت رشيدة في كل قراراتها، واستطاعت أن تتغلب على آثار كورونا، وهناك استقرار في الأسعار بالسوق المصري، ونسبة نمو عالية بشهادة المؤسسات الدولية.شدد المليجي على أن ثقة مؤسسات النقد الدولية في الاقتصاد المصري فارقة تمامًا، وعليه حصلت مصر على القرض من صندوق النقد الدولي، وستحصل على القرض الجديد في إطار مواجهة فيروس كورونا.ولفت عضو الشيوخ إلى أن النجاحات في الاقتصاد المصري جذبت الأنظار العالمية، وكانت السبب وراء اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، واعتبار مصر في صدارة الاقتصاديات الناشئة والجديدة.