القضاء التونسي يقر بإجراء جديد حيال زوجة الرئيس قيس سعيد

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن نقل إشراف شبيل، القاضي من الرتبة الثالثة وزوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد من محكمة الاستئناف بصفاقس، إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية في العاصمة.وأعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية بعد البت في مطالب التظلم المقدمة إليه، عن قرار نقلة إشراف شبيل، القاضي من الرتبة الثالثة وزوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد من محكمة الاستئناف بصفاقس، إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس.