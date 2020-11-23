تعتبر مرحلة الثانوية العامة بالنسبة للطلاب من المراحل المصيرية والمهمة، والتي تحدد مستقبلهم، ويرغب الكثير منهم في معرفة قيمة رسوم دخول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021، وذلك بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم مما تمر به البلاد من تفشي وباء كورونا المستجد، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم خطة زمنية ودراسية للعام الدراسي الجديد، من تقليل الكثافة الطلابية، كما وفرت منصات تعليمية إلكترونية، بحيث تسهل على الطالب العملية التعليمية.





رسوم دخول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021





ووفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن رسوم الدخول امتحانات الثانوية العامة 2020 تبلغ قيمتها 402 جنيها، وأما المرحلة الإعدادية تكون 150 جنيها، وأما فيما يخص الدبلومات الفنية 200جنيها، للمرة الأولى والثانية والثالثة، ويشار إلى أن الزيادات في المصروفات هذا العام 2020 -2021، وصلت الضعف عن العام الماضي، حيث أعلنت وزارة التعليم، عن العام الماضي.





موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

من الأمور التي تستمر عمليات البحث حولها في العملية التعليمية موعد امتحانات الثانوية العامة، من المقرر أن تطلق امتحانات الثانوية العامة 2021 في مصر نهاية العام الدراسي الجاري 2020 – 2021 يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير ، وتنتهي الخميس 4 فبراير 2021.





موعد أجازة نصف العام الدراسي الجديد

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجديد 2021 ، يوم السبت الموافق 6 فبراير ، وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير ، و يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021، ويستمر حتى 17 يونيو 2021 أي تستمر مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا.



