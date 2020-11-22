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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا ناشونال»: بايدن لن يسقط في فخ إصلاحات تركيا السياسية الزائفة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:24 م
جو بايدن
جو بايدن
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، أنه لا ينبغي لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن تقع في فخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتحول المزعوم لاستيعاب الضغوط الجديدة من الإدارة الأمريكية القادمة.

وأضافت أنه ليس من المتوقع أن يقع فريق بايدن في فخ نافذة إصلاح أردوغان كأساس حقيقي للشراكة، مشيرة إلى أن بايدن يتعامل مع أردوغان منذ أن كان الديمقراطيون في السلطة آخر مرة، منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن الاقتصاد التركي المتعثر سلب أردوغان أي رواية يقدمها إلى إدارة ديمقراطية في وقت سيخضع فيه السجل الداخلي لقيادته لمزيد من التدقيق.

وأشارت إلى أن سياسات أردوغان في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يؤدي نشاط الاستكشاف التركي حول قبرص وفي المياه اليونانية إلى إضعاف الناتو بشكل مطرد، وخطط الرئيس التركي لحل الدولتين في جزيرة قبرص المقسمة.

علاوة على ذلك، فإن أنقرة لديها علاقة انتهازية وتكافل مع موسكو، كما قالت، تهدف إلى تقليص مجال نفوذ حلفاء الناتو.

وأوضحت أنه في الوقت الذي يبدأ فيه بايدن في إعادة بناء العلاقات الأمريكية مع أوروبا ويقوي بالضرورة الجناح الجنوبي لحلف الناتو، فإن الرئيس الأمريكي المنتخب سيجد مكان تركيا في هذا التحالف مشكلة مزعجة بشكل متزايد.

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