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مصر

«الصحة»: التعاون مع «طب هارفارد» كان له دور كبير في التصدي لكورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:01 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعربت وزارة الصحة والسكان، عن سعادتها بالتعاون مع كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، ومرور عام على توقيع مذكرة التفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب هارفارد، للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، حيث سيشهد الشهر المقبل مرور عام على حقبة هائلة من فرص التعليم الطبي بين مصر وكلية الطب بجامعة هارفرد، من حيث برامج بناء القدرات في كل من البحوث الإكلينيكية والتعليم الطبي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل للعاملين بالقطاع الطبي، بالتعاون مع كلية طب جامعة هارڤارد الأمريكية، للتعريف بأحدث التطورات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من حيث التشخيص والعلاج واللقاحات، بمشاركة الدكتور "أجاي سينج"، عميد الدراسات العليا فى التعليم الطبي بكلية الطب جامعة هارفارد، في إطار حرص القيادة السياسية للنهوض بمنظومة التعليم الطبي في مصر، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية، وضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني المستمر.

وأوضحت الوزارة، أن هذا التعاون القائم لعب دورًا كبيرًا فى استجابة وزارة الصحة والسكان المصرية لوباء فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن التعاون مع جامعة هارفارد كشريك رئيسى لوزارة الصحة كان له دور هائل في الإصلاحات الهائلة التى تم اتخاذها لإعادة تشكيل نظام الرعاية الصحية في مصر تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي ساهم في خطة الدولة للتصدى لوباء فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد أدت إلى تعاون علمى عالمى غير مسبوق حيث توحد العلماء فى جميع انحاء العالم للتصدي لفيروس كورونا المستجد وإدارة هذا الوضع الوبائى الذى لم يشهده العالم من قبل، مشيرة إلى ان الدولة المصرية تقوم بدورها فى إدارة هذا الوباء، منوهه بأنه تم تدريب 1600 من العاملين بالقطاع الطبى واعتماد منهجية جديدة للتعليم الإلكترونى فى مصر لمتخصصى الرعاية الصحية، فضلًا عن الحفاظ على استمرار العمل بالبرامج والمبادرات الرئاسية وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكدت على أهمية التعاون بين وزارة الصحة والسكان وكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية التي تعد المصدر الأكثر ثقة وشهرة للتعليم الطبى في العالم، موضحة أن مشاركة مثل هؤلاء الباحثين فى ورشة العمل يعد نافذة لاستغلال الخبرات المشتركة لمواجهة هذا الوباء من خلال الدعوة إلى المزيد من الاستثمار فى البحوث وقضايا الصحة العامة بالإضافة إلى قضايا البحث العلمى المتعلقة بالمناعة والأوبئة واللقاحات مشيرة إلى انه يوجد دائمًا ما يتطلب الدراسة فى مجال الأمراض المعدية.

وأضافت الوزارة، أن التعاون المستمر والعمل الجماعي يعد فرصة للشراكة العالمية لتطوير مناهج جديدة ومبتكرة خاصة بقضايا الصحة العامة والوصول إلى حلول لمقاومة الأوبئة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الحالية التى يمكن الاستفادة منها من خلال جائحة كورونا قائلة: "آملة أن توفر هذه ورشة العمل فرصة للتعاون على هذا التهديد العالمي ومناقشة التحديات التي تواجهها انظمة الرعاية الصحية العالمية في الحاضر والمستقبل".

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