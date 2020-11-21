مرتزقة تركيا يسرقون آثار سوريا لتعويض خسائرهم الاقتصادية (فيديو)

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان مقطع فيديو يظهر مسلحين موالين لنظام أردوغان ينقبون في معالم أثرية بريف تل أبيض، ويقومون بتهريب القطع الأثرية إلى تركيا لبيعها،





ويواصل مرتزقة تركيا التنقيب في المواقع الأثرية السورية رغم قرارات مجلس الأمن بمنع الاتجار بها، وتستمر عمليات الحفر العشوائية بشكل شبه يومي، ما أدى لتضرر التلال الأثرية بشكل كبير وأحدث دمارًا هائلًا.





قطع مرتزقة أدروغان عشرات أشجار السرو والبلوط المحيطة بالتل، اقتلعوا أشجار الزيتون التي عمرها أكثر من 50 عامًا في سبيل نهب الآثار.



