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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السعودية تفرض 300 ريال رسم زيارة البلاد لـ4 أيام

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قررت السلطات السعودية، اليوم السبت، فرض رسوم بمقدار 300 ريال لمن يريد تمديد زيارته إلى المملكة لمدة أربعة أيام.

وقال بيان رسمي، وزع اليوم السبت، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل فقرة من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشئون الاقتصادية، وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضح التعديل أن تأشيرة المرور للزيارة، سواء برا أو بحرا أو جوا، تعطى لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، وإذا أراد الزائر البقاء لمدة 96 ساعة فسيكون الرسم المقدر لها هو 300 ريال.

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