موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة.. وكيفية تقديم الشكاوى

يدير الكثيرين من من المستحقين لدعم الدولة لآكثر الفئات المتضررة من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة عقب تحديث بياناتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والمقررة بـ 500 جنيه شهريا كدعم من الدولة للتغلب على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد وأيضا لمنع انتشار المرض.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

ووفقا لوزارة القوى العاملة أن اليوم السبت، الموافق 21 نوفمبر الجاري، هو موعد صرف المنحة الرئاسية وإرسال رسائل نصية خلال 4 أيام لجميع المستحقين عبر رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله عبر موقع الوزارة الرسمي أثناء تحديث البيانات، وأن أسباب تأخير صرف المنحة الرئاسية لأكثر الفئات تضررًا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، هو عدم الانتهاء من فحص طلبات المقدمة عبر الموقع الرسمي للوزارة حيث كان من المتوقع الصرف يوم 16 نوفمبر الجاري ولكن عدم انتهاء الفحص حال دون ذلك حيث بلغ عدد المتقدمين للحصول على منحة الـ 500 جنيه ما يقرب من 6 ملايين مواطن.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة اليومية

يستطيع المتقدمين بطلبات للحصول على منحة الرئاسة للعمالة اليومية والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة الرسمي إتباع الخطوات التالية للاستعلام عن المنحة إلكترونيا :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

- اختيار منحة العمالة غير المنتظمة

- كتابة الرقم القومي للمتقدم للحصول على المنحة

- اختيار المحافظة التي يسكن فيها المتقدم

- الضغط على استعلام عن المنحة

- ظهور النتيجة بعد انتهاء طلب المراجعة

كيفية تقديم الشكاوى في منحة العمالة اليومية

قبل معرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة يجب على الذين لم ترسل لهم رسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة والمستحقين للدعم وفقا للضوابط والشروط التي وضعتها وزارة القوى العاملة تقديم شكاوى إلكترونيا عبر البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال هذا الرابط ( من هنا) لضمان فحص الشكاوى.





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