تستمر عمليات البحث حول موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة الغير منتظمة، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر محرك البحث الشهير "جوجل" حيث ينتظر الكثير من المواطنين منحة الـ500 جنيه، التي خصصتها الدولة للفئات الأكثر احتياجا والتي لا تعمل تخفيفا عليهم من أعباء الحياة، منذ ظهور وباء كورونا المستجد، فقد صرفت الدولة منحة 1500 جنيه على مدار ثلاثة شهور بواقع 500 جنيه في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، ومن المقرر أن يصرف المواطنين منحة شهر أكتوبر خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد المنحة لانتهاء الأزمة.

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة الغير منتظمة

وزارة القوى العاملة أعلنت أنها ستقوم بصرف المنحة يوم الإثنين المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري 2002، موضحة في بيانات رسمية لها أن سبب التأخير جاء نتيجة عدم الانتهاء من الطلبات المقدمة للحصول على المنحة على موقع الوزارة حتى الآن، حيث بلغ عدد المتقدمين من المواطنين للحصول على المنحة 9 مليون مواطن.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أنه عندما يتم الانتهاء سيتم إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول للأشخاص الذين سجلوا على موقع الوزارة للذهاب واستلام الـ500 جنيه، من ماكينة الصراف الآلي بالفيزا التي استلموها خلال الفترة الماضية.

كيفية الاستعلام عن الدفعة الرابعة للعمالة الغير منتظمة

ويمكن للمواطنين الدخول من خلال الرابط الآتي لمعرفة موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة الغير منتظمة،www.manpower.gov.eg

- أن يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، من الشمال لليمين، والتأكد من كتابته بشكل صحيح.

- أو عن الطريقة الأخرى، أن ينتظر المواطن الرسالة النصية التي تقوم بإرسالها وزارة القوى العاملة عبر الهاتف المحمول الذي سجل عليه الفرد خلال التقديم.

أقرأ ايضا: