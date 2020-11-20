القبض على هندى أرسل تهديدا للسفارة السعودية فى مومباى

ألقت السلطات الهندية القبض على تاجر أسهم يبلغ من العمر 47 عاما، بتهمة إرسال رسالة تهديد بوجود قنبلة، إلى السفارة السعودية وإحدى المدارس.وقالت الشرطة بحسب ما نقلت صحيفة سبق السعودية، اليوم الجمعة، إنه تم القبض على المتهم الذي قال خلال التحقيقات إنه قام بذلك لإلحاق الضرر بإحدى السيدات بعد أن استخدم اسمها وتوقيعها في الرسائل المرسلة إلى السفارة السعودية والمدرسة.وأشارت صحيفة "مومباي ميرور" إلى أن الرجل مطلوب كذلك إلى شرطة باندرا بسبب إرساله رسالة تهديد مماثلة إلى القنصلية الأمريكية في مومباي.