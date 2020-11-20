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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جورجيا تسجل 3768 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:04 م
صحة جورجيا
صحة جورجيا
أ ش أ
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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، تسجيل 3 آلاف و768 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 96 ألفا و860 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "جورجيا توداي" عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 77 ألفا و932 شخصا فور تسجيل 4 آلاف و55 حالة تعاف جديدة منذ أمس الخميس، مُشيرة أيضًا إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 3 آلاف و768 حالة عقب تسجيل 41 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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