ارتفاع إصابات كورونا في هونج كونج مجددًا

قررت هونج كونج فرض قيود تباعد اجتماعي جديدة، وستطلب من المزيد من الطلاب البقاء في المنزل، حيث إن حالات الإصابة المحلية بفيروس كورونا ارتفعت مرة أخرى بشكل حاد خلال حوالي ثلاثة أشهر، مما يشير إلى وصول موجة جديدة وتهديد "فقاعة السفر الجوي رفيعة المستوى" مع سنغافورة قبل أيام من إطلاقها، اليوم الجمعة.وسجلت المدينة 26 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة، من بينها 21 حالة إصابة محلية، وكشفت الحكومة أيضًا عن أكثر من 30 حالة إصابة أولية تنتظر تأكيدًا، وهو مؤشر على أن القفزة في حالات الإصابة، اليوم، ليست غير طبيعية.يأتي ذلك فيما تشهد أجزاء أخرى من آسيا، بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية، حالات تفش مقلقة مع بدء الطقس البارد.وسيتم وقف الفصول في المدارس الابتدائية من المستوى الأول إلى المستوى الثالث من 23 نوفمبر لمدة أسبوعين، وكانت رياض الأطفال ودور الحضانة قد تم وقفها منذ أسبوع بسبب تفشي عدوى الجهاز التنفسي العلوي ومخاطر من عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا.وذكر مسئولون أن الاختبارات لم تظهر إصابة أي طلاب ولا موظفي المدارس بمرض كوفيد 19 بعد.وقالت وزيرة الغذاء والصحة، صوفيا تشان، في بيان اليوم الجمعة إن "الوباء في هونج كونج يتفشى بوتيرة سريعة، ويقول خبراء إن الموجة الرابعة حتمية".وأضافت: "لقد اتخذنا سلسلة من الإجراءات لتعزيز المراقبة، لكننا ما زلنا نشهد تحول الوضع إلى أسوأ".