أمن الأقصر يكشف سر انهيار منازل في إسنا

كشف رجال مباحث مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر لغز تعرض المنازل بمنطقة الباشا الكائنة خلف معبد إسنا للسقوط، حيث عثر على غرفة بها سلم تؤدي إلى دائرة بقطر متر ونصف وعمق 4 أمتار ونصف.تلقى اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، إخطارًا من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد العثور على حجرة منزل لشخص يدعى "م.ع.ع" يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار.وبالمعاينة والكشف تبين أن المنزل بحارة الباشا الكائنة خلف معبد إسنا وتسبب الحفر في سقوط وتهدم عدد من المنازل بالمنطقة، وبالدخول تبين وجود حفره دائرية وبها سرداب يتجه إلى الناحية الجنوبية الشرقية والمنطقة حول المنزل متهدمة من جميع الاتجاهات.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الآثار بقيادة أحمد حسن أمير مدير منطقة أثار إسنا، لمعاينة الموقع وتبين أن الحفر الغرض منه التنقيب عن الآثار وهو ما يعد مخالفة للقانون.تحرر محضر بالواقعة وتتولى النيابة التحقيقات.