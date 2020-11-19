القائمة المبدئية لأبطال مسلسل «دم غزال»

يستعد صناع مسلسل "دم غزال"، الذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبدالرازق لبدء تصوير العمل؛ حيث يعكفون على التحضيرات اللازمة والتجهيزات النهائية الخاصة بالعمل، استعدادًا لعرضه في رمضان.ويجري المخرج محمد أسامة جلسات عمل مكثفة مع الجهة المنتجة والمؤلف إياد إبراهيم للاتفاق على الخطوط العريضة والدرامية للعمل، حيث يواصل المؤلف كتابة العمل، بالإضافة إلى معاينة المخرج لأماكن التصوير في العاصمة اللبنانية بيروت وبعض مناطق القاهرة.وتعاقد عدد من الفنانين بشكل رسمي على بطولة العمل مع غادة عبد الرازق منهم الفنان شريف سلامة وعمرو عبد الجليل، وجارٍ إبرام باقي التعاقدات خلال الفترة الحالية استعدادًا لانطلاق تصوير خلال أيام.وكانت غادة عبدالرازق شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "سلطانة المعز"، تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة بعرضه على عدد من الفضائيات المصرية والعربية.