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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع 11 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:37 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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أجرت جهات التحقيق المختص التحقيق مع 11 متهمًا، اليوم الخميس، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهم الذين تم التحقيق معهم حتى وقت متأخر من مساء أمس، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، باستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية -الإنترنت- بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة الوطنية.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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