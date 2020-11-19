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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4510 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:32 م
الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4510 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1740 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و186 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 دراجة نارية مخالفة، و39 مخالفة شروط التراخيص، و37 مخالفة موقف عشوائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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