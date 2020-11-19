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منوعات

بلجيكا تجهز لحفلات أعياد الميلاد هذا العام في ظل كورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:27 ص
ألكسندر دي كرو
ألكسندر دي كرو
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أعلن رئيس الوزراء البلجيكي "ألكسندر دي كرو"، أن هذا العام لن تكون حفلات أعياد الميلاد كالسابق في البلاد، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح "دي كرو"– حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الخميس- أن "آخر شيء نريده هو موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في موسم عيد الميلاد، وإذا لم نلتزم بالإجراءات خلال عيد الميلاد، فسوف تعاني البلاد من نتيجة هذا الأمر بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي أنه حتى حلول عيد الميلاد، سيظل الفيروس موجودا في البلاد، وإلى أن يتم تطعيم المواطنين فأن في كل مواطن خطر ويجب الاعتراف بذلك.

وقال رئيس الحكومة البلجيكية إن عيد الميلاد هو وقت للالتقاء وتبادل الذكريات الجيدة، لكن الحكومة لا ترغب في أن يكون المواطن خطر على غيره، وأنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة التدابير التي ستكون سارية المفعول لموسم العطلات.

يذكر أن التدابير الحالية المفروضة في بلجيكا تطبق حتى 13 ديسمبر المقبل،وكانت مدينة بروكسل قد أعلنت الجمعة الماضية أنه سيتم قطع شجرة عيد الميلاد التقليدية امس الأربعاء من منطقة "فانيس" وسيتم نقلها في الليل وتثبيتها اليوم الخميس في تمام الساعة 6 صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) في "جراند بلاس" بمدينة "بروكسل" وسيتم تزيين الشجرة الأحد المقبل (22 نوفمبر الجاري).

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