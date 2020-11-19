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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نيويورك تعيد إغلاق المدارس اليوم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:42 ص
نيويورك تعيد إغلاق
نيويورك تعيد إغلاق المدارس
وكالات
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تغلق مدينة نيويورك مدارسها العامة مجددًا، اليوم الخميس، وذلك بسبب بلوغ فحوص فيروس كورونا المستجد الإيجابية نسبة 3%.

وغرّد رئيس البلدية بيل دي بلاسيو: "بلغنا عتبة 3% للفحوص الإيجابية: للأسف، هذا يعني أنّ المدارس ستغلق بدءًا من الخميس 19 نوفمبر كإجراء وقائي".

وكان هذا القرار مرتقبًا منذ عدة أيام نظرًا إلى التعهد الذي كان قد تقدم به دي بلاسيو إلى نقابة معلّمين قوية إبان إعادة فتح أبواب المدارس في سبتمبر، يقضي بالإغلاق مجددًا فور بلوغ هذه النسبة.

غير أنّ الإغلاق مثير للجدل، إذ إنّ فحوصًا أجريت بشكل عشوائي في المدارس أظهرت أنّ نسبة الإيجابية فيها كانت أقل بكثير من المعدل المتوسط في المدينة، وفق ما ذكر مستشار المدارس العامة في نيويورك ريتشارد كارانزا في رسالة بريدية إلى مديري المدارس الأربعاء.

ولم يحدد دي بلاسيو مدة الإغلاق التي تأتي قبل أيام قليلة من حلول عطلة عيد الشكر في 26 نوفمبر، ولكنه أعلن الاسبوع الماضي أنّ الإغلاق سيكون "لفترة قصيرة" مع اقتراب المدينة من بلوغ نسبة 3%.

وتضم المدارس العامة في نيويورك 1.1 مليون تلميذ، وهو أكبر قطاع تعليمي في البلاد.

وكان نحو 300 ألف تلميذ استأنفوا الدراسة حضوريًا في سبتمبر، فيما اختار العديدون من الأولياء الدراسة عن بعد خشية إصابة ابنائهم بالفيروس.

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