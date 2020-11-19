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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 19-11-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:06 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 19-11-2020، خلال تعاملات ختام الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، استقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول، مقابل ارتفاع سعر اليورو في مواجهة الجنيه في المصرف العربي الدولي والبنك التجاري الدولي.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الخميس 19-11-2020

استقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك بلوم مصر سجل اليورو للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي فسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.45.

أسعار اليورو

كما استقر سعر اليورو في بنك تنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.43، وفي بنك البركة الاسلامي سجل للشرء 18.68 جنيه وللبيع 18.44، وفي البنك الاهلي المتحد سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.45.

سعر اليورو اليوم
وفي بنك اتش اس بي سي ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.45، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.46، وفي البنك العربي سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.48، وفي بنك ابوظبي التجاري سجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.47، وفي المصرف العربي لاالدولي سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.48، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.45.

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