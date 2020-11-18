16 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء ثلاثة من المصابين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان بثته الإذاعة الموريتانية، أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 515 فحصًا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 8010 حالات، منها 7553 حالة شفاء، وأكد البيان وفاة مصابين اثنين ليصل إجمالي الوفيات إلى 167 وفاة.