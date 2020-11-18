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حوادث

ندب الأدلة الجنائية لفحص حريق أتوبيس داخل مدرسة بأوسيم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:18 م
حريق أتوبيس
حريق أتوبيس
ندى حمدي
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أمرت نيابة أوسيم بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شبّ في أتوبيس داخل مدرسة بمركز أوسيم بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقى اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل مدرسة بمنطقة أوسيم.

ودفع مدير الإدارة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ولم يسفر عن وقوع أي إصابات وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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