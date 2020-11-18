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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأوقاف الفلسطينية تدين وضع مستوطنين «شمعدان» فوق المسجد الإبراهيمي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:04 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أدانت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية قيام مستوطنين إسرائيليين بوضع شمعدان فوق المسجد الإبراهيمي، واصفة ما حدث بأنه استفزاز خطير للمسلمين الذين يعانون من الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في عملية دخولهم للصلاة في المسجد.

واعتبر وكيل وزارة الأوقاف حسام أبوالرب، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن هذا العمل يندرج في إطار عملية التهويد الحثيثة للمسجد الإبراهيمي، وتعد صارخ على مسجد إسلامي خالص لم يترك الاحتلال فيه بقعة إلا وحاول تهويدها، خاصة ما قام به إثر مجزرة عام 1994 واغتصابه لمساحة كبيرة منه، والجزء المتبقي بحكم المصادر كون الاحتلال يتحكم برفع الأذان والدخول والخروج والمصلين وأعمارهم ومنع الترميمات والاستحداثات التهويدية بساحاته وأروقته وزواياه المختلفة.

وقالت أبوالرب: "إن الاحتلال ماض بسياسته الصامتة أحيانا والعلنية في الحين الآخر في العملية التهويدية، بمحاصرته ووضع الحواجز والبوابات الإلكترونية، وإغلاقه بالكامل عشرة أيام كل سنة".

كما جدد أبوالرب رفض الوزارة القاطع لتلك السياسة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن السيادة في المسجد الإبراهيمي شأن فلسطيني بحت.

وناشد جميع المنظمات الدولية والعربية والإسلامية التدخل السريع لوقف هذه الممارسات التصعيدية والخطيرة من قبل الاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على مقدساتنا.

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