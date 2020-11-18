السفير البريطاني: ندين محاولة استهداف السفارة الأمريكية بالعراق

أدان السفير البريطاني باري لوين، اليوم الأربعاء، محاولة استهداف السفارة الأمريكية في العراق.وأضاف السفير البريطاني، أن هجمات الجماعات المسلحة غير شرعية وتهدف إلى تقويض استقرار العراق، وذلك وفقًا "للعربية عاجل".وكشفت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أنه جرى استهداف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، بصواريخ مصدرها التنظيمات الموالية لإيران؛ مما أسفر عن إصابة 3 مدنيين.