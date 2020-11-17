لحظة سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد (فيديو)

رصد مقطع فيديو لحظة استهداف 4 صواريخ كاتيوشا، منذ قليل، المنطقة الخضراء في بغداد.وكانت الشرطة العراقية أعلنت سقوط صواريخ قرب المنطقة الخضراء في بغداد، بالإضافة إلى سماع صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية.فيما قال مصدر أمني بالشرطة، إنه تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بعدد من صواريخ الكاتيوشا، مشيرًا إلى أن 4 صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.كما أكد المصدر ذاته، أنه تم تشغيل منظومة الباتريوت لحظة وصول الصواريخ ومن المحتمل التصدي لها.يأتي ذلك فيما تتعرض المنطقة الخضراء والتي تتمركز فيها معظم السفارات الأجنبية ومقرات الحكومة العراقية لاستهداف متكرر من قبل ميليشيات مسلحة.