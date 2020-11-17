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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصات الخليج تصعد بفضل تفاؤل حيال لقاح‭ ‬لكورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:58 م
بورصات الخليج
بورصات الخليج
وكالات
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أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على صعود اليوم الثلاثاء، إذ عززت أنباء إيجابية جديدة بشأن تطوير لقاح لكوفيد-19 التفاؤل حيال تعاف اقتصادي أسرع ما هو متوقع.

ولقيت معنويات المستثمرين دعما للمرة الثانية في أسبوعين بعدما أصبحت مودرنا يوم الاثنين ثاني شركة عقاقير أمريكية بعد فايزر تعلن بيانات واعدة عن تجارب لتطوير لقاح لمكافحة الجائحة.

كما عزز الأسواق في منطقة الخليج ارتفاع أسعار النفط مستفيدة من توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها تخفيضات الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر على الأقل فضلا عن الأنباء المشجعة بشأن اللقاح.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.5 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي واحد بالمئة وسهم مجموعة سامبا المالية نحو اثنين بالمئة.

وأغلق مؤشر بورصة دبي مرتفعا 0.8 بالمئة مسجلا مكاسب لثالث جلسة على التوالي.

وقادت الأسهم العقارية مكاسب اليوم وزاد سهم إعمار العقارية 2.4بالمئة وسهم داماك 5.7 بالمئة.

ودعمت أسهم القطاع المالي مؤشر أبوظبي ليرتفع 0.2 بالمئة، وزاد سهم بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري 0.3 بالمئة لكل منهما.

وفي قطر، خالف المؤشر الاتجاه لينزل 0.2 بالمئة مع هبوط سهم بنك قطر الوطني نحو اثنين بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:
السعودية.. زاد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 8573 نقطة.
أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4960 نقطة.
دبي.. صعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 2317 نقطة.
قطر.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10211 نقطة.
البحرين.. تقدم المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1447 نقطة.
سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3641 نقطة.
الكويت.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6047 نقطة.

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