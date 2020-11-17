تسجيل 645 إصابة بفيروس كورونا في كردستان العراق

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق عن تسجيل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تسجيل 25 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، إلى جانب تماثل 474 مصابًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن الحصيلة الكلية للإصابات بفيروس كورونا في الإقليم بلغت 90 ألفًا و904 إصابات، فيما بلغت حالات الشفاء 55 ألفًا و988 حالة، وحالات الوفاة 2891 حالة.