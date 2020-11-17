الإحصاء: 28.5% تراجعًا فى الطلب على الموبايلات المستوردة

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أحدث تقاريره، تراجع طلب المصريين على الهواتف المحمولة المستوردة خلال عام 2020، إذ سجلت واردات هواتف الأفراد انخفاضًا لـ 763.597 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى مقابل 1.069 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بانخفاض بلغت نسبته 28.5%.ولفت جهاز الإحصاء، إلى تراجع جملة واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى حدود 3.4 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 3.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 520.1 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد بلغت 43.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020 مقابل 53.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 9.6 مليار دولار خلال عام.