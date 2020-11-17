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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك الثلاثاء 17-11- 2020

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» تقرير يومي عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، اليوم الثلاثاء 17-11-2020، حيث تختلف أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري بشكل يومي في البنوك المصرية، وتقدم «الدستور» أسعار أهم العملات الأجنبية والعربية وهي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والأسترليني والين الياباني والريال السعودي.

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء 17-11-2020، عند الشراء 15.6 جنيه مصري و15.7 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.4314 جنيه مصري للشراء و18.6328 جنيه مصري للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم عند الشراء 20.5374 جنيه مصري، و20.7899 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء ليسجل 4.0731 جنيه مصري، وعند البيع 4.1861 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6269 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.3996 جنيه مصري، فيما سجل الفرنك السويسري عند الشراء 17.0473 جنيه مصري، وعند البيع سجل 17.2565 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية في البنك التجاري الدولي CIB

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية داخل البنوك المصرية، ويعرض «الدستور» في تقرير "أسعار العملات الأجنبية والعربية"، حيث وصل الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم الاثنين الموافق 16-11-2020، عند الشراء 15.59 جنيه مصري و15.69 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.443 جنيه مصري للشراء و18.6209 جنيه مصري للبيع.

وسجل الجنيه الأسترليني سعره اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليبلغ 20.5242 جنيه مصري عند الشراء، و20.7767 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.0737 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.2437 جنيه مصري.

وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء ليسجل 4.0652 جنيه مصري، وعند البيع 4.1836 مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.3291 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.3702 جنيه مصري.

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