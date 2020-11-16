أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الإثنين 16-11-2020

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق، اليوم الإثنين 16-11-2020، حيث تستمر عمليات البحث على «جوجل» عن أسعار الكتاكيت في الأسواق، وسجل الساسو 33 جنيهًا، والأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي.ويعرض «الدستور» أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين 16-11-2020، والتي تعتبر من الخدمات اليومية لدى المواطنين، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي، اليوم، ما بين 22 - 23 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدي عند 36 جنيهًا للكيلو.ويقدم لكم «الدستور» كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين 16-11-2020، وهي كالآتي:أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين 16-11-2020، وفقًا لسعر التداول بين الشركات.1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين 16-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الإثنين 16-11-2020، ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الإثنين 16-11-2020، يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الإثنين 16-11-2020، يتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الإثنين 16-11-2020، يتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.