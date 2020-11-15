عمر كمال فى رحلة غناء للإمارات

نشر المطرب الشاب عمر كمال صورة له من داخل مطار القاهرة معلنا السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة معلقا عليها: "صباحكم كله خير ورزق من ربنا".وعلم "الدستور" أن عمر كمال اتفق على عدة حفلات غنائية في الإمارات يقدمها على مدار الأيام المقبلة في عدد من الفنادق والنوادي، ويعود بعدها للقاهرة، حيث أصبح مطلوبًا بكثافة هناك خلال الفترة الماضية.وكان عمر كمال وقع في مشكلة كبيرة الأسبوع الماضي حين قال "اركن شهادتك واشتغل" لكنه عبر في تصريحات لـ"الدستور"، عن أن منشور "اركن شهادتك على جنب لو ربنا مأذنش واشتغلت بيها، شمر واشتغل وحقق حلمك"، الناس أخذت الجزء الأول فقط ولم تكمل الرسالة.